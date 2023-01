Hoe is het nu met… Bert Venema

PEIZE – In 2017 verkocht Bert Venema zijn installatiebedrijf IBVenema. Hij was nog lekker jong en wilde wel wat anders dan constant aan het werk zijn. Tijd om eens bij Bert aan de bel te trekken en te vragen hoe het met hem gaat. ‘We moesten wel even wennen, zaten opeens thuis. We hadden een camper gekocht met het idee om te gaan reizen. Maar het ging met mijn gehandicapte zoon niet zo lekker, ik werd nog steeds door klanten benaderd om klussen te doen en uiteindelijk zat de agenda dus net zo vol als voorheen. Ik heb als pensioen in huizen geïnvesteerd, daar ben ik ook druk mee bezig geweest. We zeggen al vijf jaar dat we de wereld rond gaan, maar we hebben er nog helemaal geen tijd voor gehad.’

Ook is Bert bezig met de ontwikkeling van een nieuwe warmtepomp. ‘Hij draait al proef en werkt goed, nu is het wachten tot we hem op de markt kunnen zetten. Daar zijn we druk mee bezig. We zijn al wel op pad geweest met de camper hoor, en zouden volgend jaar een lange reis maken. Maar nu ligt mijn vader al een tijdje plat, dus is het maar afwachten of we wegkunnen.’

Ondanks de drukte hebben Bert en Gea er geen moment spijt van dat ze zijn gestopt met werken. ‘We hebben ook nog een kleindochter gekregen, daar passen we regelmatig op. Ze is nu een jaar. Daar genieten we ook ontzettend van.’