In januari gratis tafeltennissen bij Talero

LEEK/RODEN – Tafeltennisvereniging Talero biedt in januari gratis tafeltennis aan. Talero is de tafeltennisvereniging voor Leek, Roden en wijde omgeving.Wil je het jaar goed, sportief, gezond maar vooral gezellig beginnen? Kom dan deze maand naar Talero in de Rodenburghal in Leek. Deze maand kan je kennismaken met tafeltennissen en dat kost je helemaal niets.

Voor 8 tot 18 jarigen is het mogelijk om mee te doen met de jeugdtraining op de dinsdagavonden van 19.00 tot 20.15 uur. Ben je 18 plusser, schuif dan gezellig op de dinsdagavond aan van 20.15 tot 22.00 uur om een balletje te slaan, of op de donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Ben je 55 plusser en overdag beschikbaar, dan kan je meedoen met OldStars tafeltennis. Elke woensdagmorgen wordt van 10.00 tot 11.30 uur door deze groep gezellig een balletje geslagen in de Rodenburghal. Het gaat hierbij om gezond en verantwoord bewegen en natuurlijk lekker tafeltennissen. Na afloop wordt er gezellig afgesloten in de kantine onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tafeltennissen is zeer gezond, heel goed voor je lichaam, maar ook voor je hersenen. Tafeltennis is een sport voor alle leeftijden en kan op elk niveau worden beoefend. Het jongste lid van Talero is 8 jaar en het oudste lid 90 jaar. Kijk op www.talero.nl of stuur een mail naar secretaris Jan Dijkstra: secretaris@talero.nl of kom gewoon langs op een woensdagmorgen of dinsdag- of donderdagavond in de Rodenburghal in Leek.