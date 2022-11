Jantina van der Broek nieuwe directeur Kinderwereld

RODEN – Jantina van der Broek wordt per 1 januari 2023 directeur/bestuurder van Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden. Zij volgt Daniëlle Lokin op die met pensioen gaat. Van der Broek woont in Eelderwolde en heeft als historicus grote affiniteit met de museumsector en erfgoed. Zij blijft deels werkzaam als strategisch adviseur en projectleider van de cultuurnota bij de Provincie Groningen.

De Raad van Toezicht is blij met de komst van Jantina van der Broek. “Wij waren direct enthousiast en ook de medewerkers en vrijwilligers die bij de sollicitatieprocedure waren betrokken gaven unaniem hun voorkeur voor Jantina aan. Wij denken dat zij, met haar ervaring, geestdrift en persoonlijkheid, uitstekend leiding kan geven aan Kinderwereld,” aldus voorzitter Gerrit Alssema. Jantina van der Broek is opgegroeid met het speelgoedmuseum.

“Bij mijn ouders in de woonkamer hangt een rood affiche van Karel Appel met een clown erop en de tekst ‘Circus in Roden, museum Kinderwereld’. Deze heeft mijn vader gekregen in de jaren 70 van de toenmalige directeur, als dank omdat hij nieuwe biezen op het buitenspeelgoed had geschilderd.” Met haar eigen kinderen heeft Van der Broek de afgelopen jaren met veel plezier het museum bezocht.

“Ik kijk er enorm naar uit om bij Kinderwereld aan de slag te gaan en ben dankbaar voor het getoonde vertrouwen in mij. Graag wil ik inzetten op een nog sterkere verbinding van het museum met het onderwijs, de culturele instellingen en alle inwoners van Roden en omgeving. Samen met de medewerkers en de Raad van Toezicht wil ik verder bouwen aan het museum en ervoor zorgen dat Kinderwereld nog minstens 50 jaar een aantrekkelijk museum blijft waar iedereen zich thuis voelt.” Jantina van der Broek studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie liep ze stage bij het Groninger Museum. Daarna was zij onder meer beleidsadviseur welzijn bij de gemeente Ten Boer en beleidsmedewerker cultuur bij de gemeente Groningen. Sinds 2017 is ze werkzaam bij de Provincie Groningen als senior beleidsadviseur cultuur.