Jeugd slaat massaal de hengel uit

RODEN – Afgelopen zaterdag sloegen jongeren uit Noordenveld massaal hun hengel uit in de kanovijver. In het kader van de Summertour van WiN streek de ZomerVISkaravaan van Sportvisserij Nederland neer in Roden. Vooraf hadden ongeveer 75 jongeren zich aangemeld, maar naar mate de ochtend vorderde en de zon steeds feller ging schijnen passeerde het aantal deelnemers ruim de tachtig.

Kinderen konden leren hoe zij vislijnen klaarmaken, werpen met een werphengel en via een simulator een grote vis binnenhalen. Natuurlijk kon er ook gevist worden met de hengels, emmers met lokvoer en doosjes maden die klaar lagen en stonden. Hoewel ook karperachtigen rondzwemmen in de kanovijver, sloegen de deelnemers vooral kleine vissen zoals Voorn en Baars aan de haak. Na afloop kregen de kinderen een goodie bag mee naar huis en mochten zij de door hen gebruikte hengel meenemen. Al met al een geslaagde dag.