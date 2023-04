Leerlingen De Eskampen lossen mysterie gestolen geld op

PEIZE – Bij basisschool De Eskampen werden afgelopen week alle vergrootglazen uit de kast gehaald. De week stond namelijk in teken van het thema ‘detectives’. Corien de Wolff, schoolleider van De Eskampen vertelt: ‘De themaweek is opgezet door een werkgroep bestaande uit leerkrachten en ouders. De ouders hebben het hele verhaal van deze week geschreven. Op maandag 6 april kregen we te horen dat al het schoolreisgeld was gestolen. De kinderen zijn druk bezig geweest om dit mysterie op te lossen. Zo wisten ze te ontsnappen uit een escaperoom, werd er op los gepuzzeld, deden ze mee aan speurtochten, werd er geknutseld, vingerafdrukken en sporen onderzocht en gewerkt in het lab om verdachten te vinden en uit te sluiten. Ook zijn er leuke gastlessen gegeven door bijvoorbeeld een forensisch onderzoeker en er is een speurhond op school geweest.’ Kortom, een zeer geslaagde en leerzame week. ‘Rekenen en taal zijn natuurlijk enorm belangrijk, maar van zo’n themaweek leren ze ook veel. Maar het meest waardevolle was dat we gewoon weer met de hele school met iets bezig konden zijn’ Nu is de grote vraag natuurlijk of het mysterie van het gestolen schoolreisgeld is opgelost. ‘De kinderen waren zeer zeker van hun zaak en ze kregen gelijk. Het bleek oud-meester Wilfred te zijn. Hij miste de kinderen van De Eskampen zo erg, dat hij met het geld een groot schoolfeest wilde geven.’