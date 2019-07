Maak kennis met VV Westerkwartier

BOERAKKER/NIEBERT – Per 1 juli 2019 zijn VV Boerakker en VV SVMH opgegaan in de nieuwe fusievereniging VV Westerkwartier. Waar de jeugdteams van beide clubs al samenwerkten, doen de senioren dat nu ook. Wat er verandert? Niet zo heel veel, al speelt men op zondag enkel nog recreatief.

De fusie tussen SVMH en Boerakker is geen luxebesluit. ‘We zien geen andere keuze’, sprak SVMH-voorzitter Ritske Tuinstra onlangs. ‘De afgelopen jaren daalde het ledenaantal en waar we vroeger een overvloed aan seniorenteams hadden, ligt dat aantal nu op drie. Onze jeugd werkt al zes jaar samen met de jeugd van Boerakker, dus de klik was er al. Uiteindelijk stemden de leden voor een algehele fusie met Boerakker, waardoor wij nu druk bezig zijn een nieuwe organisatie op poten te zetten.

Nieuwe naam

De fusie tussen SVMH en Boerakker betekent dat er een nieuwe naam moet komen.

Dat werd dus VV Westerkwartier. Zowel Boerakker als SVMH hadden altijd al leden die niet per se uit het dorp zelf kwamen, maar soms ook verder weg. Zij hadden dan vaak wel een bepaalde binding met het dorp of de club.

Zaterdag- en zondagvoetbal



‘Naast een naamswijziging, moest er ook gekeken worden naar waar de wedstrijden worden gespeeld. Bij de jeugd doen we dat om en om: de eerste seizoenshelft spelen ze bij de één, de andere seizoenshelft bij de ander’, legt Ritske uit. Hij vervolgt: ‘Wij hebben straks vijf seniorenteams. Het eerste elftal zal op zaterdagmiddag spelen en doet dat in Niebert. Zaterdag 2 en 3 spelen recreatief bij Boerakker. De twee recreatieve zondagteams spelen in Niebert. Zo verandert er voor de recreatieve spelers niet. Alleen de spelers die voor de eerste selectie gaan en van Boerakker komen, zullen dus voortaan elders voetballen. Zij beginnen in de vijfde klasse. We hebben er expres voor gekozen om in beide plaatsen te blijven voetballen, omdat dit belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp.

De bestuursfuncties moeten nog worden ingevuld. Er ligt een fusiedocument die wij als leidraad gebruiken om de nieuwe club nu handen ten voeten te geven. Binnenkort willen we een soort oprichtingsvergadering organiseren, waarbij we ook het nieuwe tenue willen presenteren.’

Nieuwe trainer

Met Johannes Noorda heeft VV Westerkwartier alvast een nieuwe trainer in de gelederen. Noorda is oud-trainer van onder andere DIO Groningen en SV Blauw-Geel. ‘We zijn blij dat we Johannes alvast hebben kunnen contracteren. De komende tijd zullen we nadenken over de invulling van de overige functies.’

Iedereen welkom

Ritske geeft aan dat iedereen welkom is bij VV Westerkwartier. ‘Van jong tot oud en van goed tot minder goed. Het niveau maakt niet uit. We bieden zowel op zaterdag als op zondag voetballen aan. Daarnaast zijn we een gezellige en veelzijdige club. En vergeet ons nieuwe tenue niet. Dat is werkelijk waar prachtig geworden. Verder zijn we als VV Westerkwartier midden in de regio aanwezig.’ De oud-voorzitter van SVMH geeft aan dat er reeds ook een nieuwe voorzitter is gevonden. ‘dat is Richard Kraaijinga, zoon van de vroegere voorzitter van Boerakker. Daarmee is het plaatje bijna compleet. We zoeken alleen nog een grensrechter voor het eerste!’

Wat: Oprichting VV Westerkwartier

Wanneer: 1 juli jongstleden

Info: www.svmh.nl of www.vvboerakker.nl.