Man met de hamer – Lex Bruijn

Voorzitter Tafeltennisvereniging Talero

“Ik ben ondertussen al iets meer dan drie jaar voorzitter. Toen ik begon als voorzitter heette de vereniging nog TTV Rotak, maar inmiddels hebben we, met goedkeuring van de tafeltennisbond, de naam veranderd naar TTV Talero. Dit staat voor tafeltennis Leek en Roden. Deze naamswijziging heeft alles te maken met onze verhuizing. We zijn drie jaar geleden verhuisd van de Rodenburghal naar de Topsporthal in Leek. De vereniging is ooit begonnen met vier leden, waaronder drie senioren en één jeugdlid. Inmiddels hebben we twaalf jeugdleden en acht senioren. We zijn momenteel fanatiek bezig om meer leden uit de gehele gemeente Westerkwartier te trekken. Sinds vorig jaar januari hebben we ook twee jeugdteams in een competitie.

We trainen met de jeugd elke dinsdag van 19.00 tot 20.15 en daarna zijn de senioren aan de beurt. Hier hebben wij in Frank Stolp een enthousiaste trainer staan die de trainingen verzorgt voor de leden. Doordat wij eigenlijk te gast zijn in de Topsporthal zijn we al geruime tijd op zoek naar een eigen locatie, waarmee we meer aan het verenigingsgevoel kunnen werken. Een locatie met een eigen kantine, kleedkamers, etc. We zijn samen met de gemeente Westerkwartier opzoek naar een locatie die geschikt is voor ons. We hebben al een paar locaties bekeken, maar hier kregen we geen toestemming voor. Gelukkig is de gemeente vrij coulant Zo e heeft het al onze niet gespeelde uren van het afgelopen jaar niet in rekening gebracht. Ook de tafeltennisbond wil ons graag helpen bij het uitbreiden van de club, maar hiervoor moeten we eerst een geschikte locatie vinden. Je kunt je voorstellen dat dit nu prioriteit heeft.

Zelf zitten we ook niet stil. Als alles straks weer kan, gaan we clinics en voorlichtingen geven op basisscholen. Dit heeft ons vorig jaar toch wat leden opgeleverd. We gaan deze clinics en voorlichtingen geven vanaf groep 5, in de hoop dat ze enthousiast worden voor de sport en uiteindelijk dus lid worden. Naar mijn mening is tafeltennis een onderschatte sport. Het is de snelste balsport ter wereld en het is goed voor lichaam en geest. Het vergt concentratie, aandacht en reactievermogen. Dit willen we ook graag uitstralen als vereniging en geven we ook mee tijdens de clinics. Als voorzitter vind ik het belangrijk dat de vereniging groeit en dat tafeltennis wat bekender wordt.