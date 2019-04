Met Palmpaasstokken door het dorp: in Peize gebeurt het

PEIZE – Al jarenlang een traditie in Peize: de Palmpasenoptocht door het dorp. Op zondag 14 april staat -ie weer op de agenda, georganiseerd door de Volksvermakers van het dorp. Wanneer iedereen op Palmzondag om 11.15 uur aanwezig is in of bij de kerk van Peize, start de optocht om 11.30 uur. Onder muzikale begeleiding wordt ongeveer een half uur tot drie kwartier gelopen.

Zaterdag 13 april ikunnen kinderen zelf een Palmpaasstok in elkaar knutselen in het Dorpshuis Peize. Alle kinderen uit de groepen 1 tot en met 8 zijn, via de nieuwsbrieven van school, uitgenodigd om hieraan mee te doen. Het knutselen start ’s middags om 14.00 uur en is rond 15.30 uur afgelopen. Opgeven voor het knutselen is wel noodzakelijk. Dit kan door het inleveren van de opgavestrook tot 11 april bij Rieks Albertema, Havenstraat 9 of Rianne Mensinga, Zetveld 1 of via de e-mail.