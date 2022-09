N373 Huis ter Heide-Norg op de schop

HUIS TER HEIDE-NORG – Van maandag 12 september tot en met vrijdag 11 november 2022 werkt de provincie Drenthe aan de N373 tussen Huis ter Heide en Norg. De N373 is tijdens de werkzaamheden op dit traject gesloten, doorgaand verkeer wordt omgeleid. Het verkeer moet in deze periode rekening houden met een langere reistijd.

Het gedeelte tussen Huis ter Heide en Norg wordt veiliger. Zo komt er een nieuwe asfaltlaag op de weg, wordt de weg voorzien van een wegmarkering (dubbele asstreep) en wordt de berm verstevigd met grasbetontegels. Ook worden de drempels vervangen door gekleurde attentievlakken. De fietsoversteekplaatsen in Zuidvelde en Norgerhout worden aangepast zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad en de fietsoversteken. Gedurende de werkzaamheden kunnen bewoners hun huis, mogelijk met enige hinder, bereiken. Omwonenden zijn tijdens een bijeenkomst en met een brief geïnformeerd.

Openbaar vervoer

In verband met deze werkzaamheden rijdt buslijn 84 tijdelijk een andere route via Veenhuizen waardoor een deel van de haltes tijdelijk komt te vervallen. In deze periode kunnen reizigers gebruik maken van de hubtaxi. Reizigers die extra kosten maken voor het gebruik van deze hubtaxi kunnen een vergoeding aanvragen. Kijk voor meer informatie over de opstaphaltes van lijn 84, gebruik maken van de hubtaxi op de website van Arriva. Bron: provincie Drenthe. Foto: Google Maps.