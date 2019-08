‘Niet verwacht dat Rockin’ Roon zo groot zou worden’

RODEN – Aanstaande zondag, 1 september, staat de derde editie van Rockin’ Roon op het programma. Met live rockabilly muziek, goed eten en drinken en natuurlijk veel Amerikaanse wagens, belooft het evenement wederom veel gezelligheid op het parkeerterrein voor de Kampeerhal. Jan Willems, één van de aanjagers van het evenement, vertelt.

‘Het idee voor Rockin Roon ontstond zo’n zes à zeven jaar geleden’, zegt Jan. ‘Toen zong het idee al rond, destijds nog met Willem Niemeijer als één van de initiators.’ Door het overlijden van de vroegere organisator van het Old Style Wekeend in Midwolde, verdwenen de plannen in de ijskast. ‘Maar het idee leefde nog altijd. Later kwam ik met Matteüs Zeller van USA Cars in gesprek. Met hem hebben we het plan opgepakt.’

Waar het eerst de bedoeling was om in het centrum van Roden iets te organiseren, werd uitgeweken naar de parkeerplaats bij de toenmalige Vrijbuiter. ‘We betrokken Bart van Het Wapen van Drenthe erbij. Dat kwam omdat hij ook altijd al bij het RadioNL-feest op het Jaarbeursterrein betrokken was. Die samenwerking liep altijd goed. We richtten de Stichting Rockin’ Roon op en organiseerden twee jaar geleden de eerste editie. We wisten niet dat het zo groot zou worden. De insteek was een gezellige zondagmiddag. Dat is het overigens nog steeds. We hoeven niet een steeds groter evenement. Ieder jaar evalueren wij wat er goed ging en wat er beter kan. Zo wordt ieder jaar een stukje beter’, zegt Jan.

Ook dit jaar duurt het programma weer van 13:00 tot 18:00 uur. Auto’s en trucks kunnen vanaf 11:00 uur weer het terrein op. Verder zijn er twaalf kramen die aan het festival gerelateerd zijn. ‘We hebben bijvoorbeeld weer een barber en voor de kinderen is er de mogelijkheid om auto’s te verven. We hebben drie bands. The Greendogs, Misschief en The Black Ravens. Die laatste band is inmiddels een beetje onze huisband geworden. Ze zijn er al drie edities bij’, zegt Jan. ‘Wij organiseren het evenement altijd in samenwerking met Volksvermaken Roden. Die samenwerking bevalt heel goed.’

Ook motoren zijn op het festival welkom. Daarbij dient aangetekend te worden dat men geen kleding van motorclubs mag dragen.