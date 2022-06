Ongenode Gast Pleinfeest OBS de Tandem

Wat: Pleinfeest

Waar: Schoolplein OBS de Tandem

Wanneer: Donderdag 9 juni 16.00



RODEN – Wie mag er nu voor zijn werk zomaar naar een feestje? En dan ook nog eens onder werktijd? De Ongenode Gast natuurlijk. De deelnemers en bezoekers van pleinfeest van OBS de Tandem hebben mazzel, het is prachtig stralend weer. Gelukkig maar, want de lekkernijen staan buiten uitgestald. En kletsnatte brownies smaken nergens naar.

Directeur Agnes de Groot is enthousiast. ‘We hebben drie jaar geen pleinfeest gehad, maar we gaan nu weer helemaal los. Omdat het heel erg leuk is, maar ook om te sparen voor een nieuw schoolplein. We willen het plein vergroenen door bomen te planten. Ook komen er verstopplekken, speeltoestellen en een pannakooi.’ Blijkbaar trekt de ongenode Gast een nogal onnozele blik, want ze verduidelijkt: ‘Een soort voetbalkooi.’ Ook wil de Tandem een arena, waar de bovenbouw lekker op kan chillen.

Tijd om eens te kijken wat er allemaal te beleven is. Het piepkleine provisorische tentje trekt de aandacht van de Ongenode Gast. ‘Ik ben Madame Cartouche,’ zegt een geheimzinnige dame met een prachtige hoofdtooi. Aan haar armen rinkelen tientallen armbanden. ‘Ga zitten, dan voorspel ik je de toekomst.’ Een beetje spannend is het wel, vindt de Ongenode Gast. ‘Je bent perfectionistisch en dat moet je wat laten varen. Er gaan deuren voor je open. Ik zie een carrièreswitch,’ zegt Madame Cartouche, ‘nieuwe kansen en een andere baan.’ De Ongenode Gast hoopt maar dat haar baas de Krant niet leest. Zelf is ze nog lang niet van plan om iets anders te gaan doen, maar wie weet wordt ze wel ontdekt. Als fotomodel ofzo. Je weet het niet.

Het standje waar kinderen geschminkt worden trekt de aandacht. Loreen wordt als Spiderman geschminkt. ‘Dat heeft een vriendin voor me uitgekozen,’ zegt ze. Ze wordt geschminkt door Sedra, die het nooit eerder gedaan heeft. Dat is niet te zien. Heeft ze er misschien een cursus voor gevolgd? ‘Nee hoor, ik heb gister voor het eerst geoefend.’ Dat belooft nog wat voor de toekomst.

Even verderop worden ballonnen tot figuurtjes gevouwen door onderwijsassistent Lucienne. Ze heeft de Ballonfröbelaar-Universiteit gevolgd, vertelt ze. Dan fluistert ze vanuit haar mondhoek: ‘Ik heb filmpjes op YouTube gekeken om te zien hoe het moet. En als je het eenmaal weet, dan is het best makkelijk. Dit zijn Huggy Wuggy’s,’ wijst ze op een serie ballonpoppetjes, die een getekend gezichtje krijgen van Maura. Maura zit ingespannen te tekenen en geeft de Huggy Wuggy’s een beetje een griezelig gezichtje. Snel tijd om ergens anders te gaan kijken!



Op een tafel liggen kleurrijke figuurtjes uitgestald. Een dinosaurus, een vlinder, een vlag. ‘Dit zijn strijkkralen,’ leggen Hanna, Charlotte en Briyanna uit. ‘Je legt een figuur neer en dan ga je er met een strijkijzer overheen. Dan plakken de kralen aan elkaar en heb je een figuurtje.’

Even verderop staan allemaal boeken op een tafel. De Ongenode Gast duikt onmiddellijk het verleden in als ze De Olijke Tweeling ziet liggen. ‘Dat wordt nog steeds gelezen hoor,’ vertelt onderwijsassistent Manon. ‘Dit zijn afgeschreven boeken uit onze eigen bibliotheek. Manon heeft de opleiding tot onderwijsassistent gedaan en kwam op die manier op De Tandem terecht. ‘En ik vind het hier ontzettend leuk! Nu wil ik graag doorgaan met de Pabo.’ Ruben komt een boek uitzoeken voor zijn stiefzusje. ‘Ik heb ook nog een stiefbroer,’ vertelt hij. Vorig jaar was zijn laatste jaar op De Tandem. Hij mist de school nog steeds. ‘Ik vond het een hele leuke school. Oh kijk, daar is nog een oud-klasgenoot.’ En weg is hij.



Dan is het tijd om eens een kijkje bij de zeepbaan te nemen. Stagiair Milan spuit de baan nat, en (ook) Milan, Lars en Martijn staan klaar om een duik te nemen. De heren gaan aanvankelijk op hun bips over de zeepbaan, maar worden allengs roekelozer. Op hun buik schuiven en spetteren ze over de zeepbaan. Het is een prachtig gezicht.



Nog een laatste loopje over het geweldige feest, dat druk bezocht wordt. Er staan de heerlijkste hapjes, er kan een spel stokvangen worden gespeeld, er is muziek, het Rad van Fortuin dat enthousiast gepresenteerd wordt trekt veel bezoekers, er is een springkussen, er zijn ijsjes te koop… kortom: de Ongenode Gast moet zich losrukken om op tijd thuis te zijn voor het eten. En dat zegt iets.