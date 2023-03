Roden doet zichzelf tekort tegen Jubbega

RODEN/JUBBEGA – Roden moest gehandicapt aan de wedstrijd tegen Jubbega beginnen. Afwezig door schorsing was Yska Last. Olivier van der Tuin op vakantie. Nieuwkomer Robin van der Tuin kon ook nog niet ingezet worden. Al met al enig puzzelwerk voor trainer Strating. De 1e helft en dan met name de eerst 25 minuten was Roden zeker gelijkwaardig aan Jubbega. Jubbega trad aan met in hun gelederen 2 oud profvoetballers, Xander Houtkoop (Heerenveen, Cambuur) en Hendrico Drost (Heerenveen, RKC). In de 5e minuut werd Nick ter Arkel prima weggestoken en bracht hem alleen voor de keeper van Jubbega. Oog in oog met de keeper was de spits niet slim genoeg om te scoren. Via de keeper werd het een corner. In de aansluitende corner kopte Rik van Dijk de bal in handen van de keeper. Tot de 30e minuut leek er niets aan de hand. Keeper Niels Willems redde uitstekend op een schot van Jubbega en verwerkte de bal tot corner. De corner, die volgde, liep de jeugdige keeper onder bal door waardoor Drost de 1-0 voor Jubbega kon scoren in een scrimmage. Het doelpunt viel eigenlijk uit de lucht. Roden was even van slag maar herstelde zich met een schot van Rik van Dijk in de handen van de keeper. Kort voor de rust gleed David Jansen uit en kon vanaf de achterlijn de bal voor gegeven worden. Colin Been was zo attent om de bal weg te werken. Met nieuw elan begon Roden aan de 2e helft. Er zat meer geloof in het team en de duels werden meer gewonnen. Roden kwam dan ook via Been, Ter Arkel een aantal keren gevaarlijk door. In de 49e minuut werd er niet goed verdedigd bij Roden. De snelle buitenspeler stond zomaar alleen voor Willems. Het lage schot was Willems te machtig. Roden bleef doorgaan en kwam steeds meer op de helft van Jubbega, dat het voornamelijk zocht in counteren. Een overtreding op Hugo Steenbergen op de rand van het strafschopgebied werd met een vrije trap bestraft. Deze kans werd door Rick Renkema op sublieme wijze in de kruising geschoten en was Roden met 2-1 terug in de wedstrijd. Trainer Strating bracht Michel Wardenier als extra spits voor Merijn Thijs. Het was jammer dat Roden het bleef zoeken in individuele acties in plaats van de bal voor het doel pompen. Nu leden de buitenspelers balverlies waardoor Jubbega gemakkelijk stand kon houden. Willems moest nog een verraderlijk schot in de korte hoek onschadelijk maken. Bij een snelle uitval van Roden schoot Been te slapjes die de keeper van Jubbega niet kon verontrusten. Roden ging steeds meer op de aanval spelen. Dat gaf ruimte weg aan Jubbega. Een ingooi op de middenlijn voor Jubbega werd erg matig verdedigd door de verdediging van Roden. De spits van Jubbega kon vrij door naar Willems en bepaalde met zijn doelpunt de 3-1 uitslag. Voor Roden is het uithuilen en opnieuw beginnen. Het veldspel was redelijk tot goed, want de ploeg was gelijkwaardig aan Jubbega. Individuele fouten deden de ploeg de das om. Spits Jetse Tuithof gaat volgend seizoen bij vv Jubbega voetballen. De 1e klasser ziet in hem de spits voor de rood witte formatie.

Opstelling: Willems; Smit (v/d Graaf); Been; D.Jansen; Bousema; van Dijk (s. Jansen); Renkema; Draisma (de Rink); Steenbergen; ter Arkel; Thijs (Wardenier)