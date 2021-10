Rondje langs de korven

REGIO – Een lastige uitwedstrijd naar Ritola uit Zuidlaren stond op het programma voor OWK. De formatie uit Oostwold begon scherp aan de wedstrijd en tot 3-3 vielen de doelpunten om en om. Vanaf dat moment liep Ritola gestaag uit naar een 10 -5 voorsprong. OWK creëerde wel de kansen door goed spel, maar de afronding was ondermaats. OWK kwam terug tot 10-7 en op dat moment was OWK de betere ploeg maar wist het gaatje niet te verkleinen en werd de ruststand zelfs op 11-7 gezet. In de rust werd duidelijk gemaakt door coach Kuipers dat er meer in zit vandaag. De gecreëerde kansen afronden en verdedigend de speerpunten van Ritola onder controle houden. Toch wist OWK de korf moeilijk te vinden en wist Ritola rustig uit te lopen naar een 18-11 voorsprong. Vanaf dit moment gingen de doelpunten wat makkelijker vallen voor OWK maar het was te laat in de wedstrijd. De ploeg bleef wel doorgaan tot het laatste fluitsignaal wat positief te noemen is. Hierdoor werd de eindstand 20-16.

Sparta heeft het goede resultaat van vorige week niet kunnen doortrekken naar deze week. Sparta startte wel sterk en deed in de openingsfase zeker niet onder voor gasten uit Kollum. Beide ploegen lieten elkaar korfballen en voor de neutrale toeschouwer viel er genoeg te genieten. De kleedkamers werden met een 10-10 stand opgezocht. Na de rust nam de Zoutman-formatie brutaal de leiding en werd 11-10 door de mand gegooid. Na het uitvallen van een heer aan Spartaanse zijde was Sparta de draad kwijt en gooide Invicta de wedstrijd op slot, 14-18.

KV Noordenveld verliest in Nieuwehorne van Udiros. De thuisploeg opende de score op deze zaterdagnamiddag op het sportcomplex in Nieuwehorne, waarna Lianne Bangma de gelijkmaker met een omdraaibal aantekende. Vervolgens liepen de Friezen twee doelpunten uit, maar door treffers van Evelien Tepper en Sander van der Meer kwamen de oranje tijgers toch weer op gelijke hoogte. In het tweede deel van de eerste helft scoorde de thuisploeg meer dan de Mastformatie, waardoor er bij rust een 9-7 tussenstand op het scorebord stond. Na de rust zorgde Sven Stobbe nog voor de aansluitingstreffer, maar met drie rake afstandsschoten op rij liep Udiros toch weer weg bij de Roners. In het laatste deel van de wedstrijd scoorden beide ploegen om en om. Na het laatste fluitsignaal kwam er zodoende een 17-14 eindstand op het scoreformulier te staan.

Op zaterdag 2 oktober reed de selectie van KC Rodenburg richting Wijckel voor de wedstrijd tegen DTG. Na een spannende maar goede wedstrijd waren de eerste 2 punten van de dag voor Rodenburg 2, die DTG 2 versloeg met 19-21. De wedstrijd aansluitend tussen de eerste teams verliep al even spannend, zo niet spannender. De doelpunten vielen niet gemakkelijk en na 10 minuten stond het 2-3 in het voordeel van Rodenburg. Rodenburg had moeite met het fysieke spel van DTG waardoor DTG nog voor de rust wist uit te lopen naar een 11-6 voorsprong. Rodenburg kwam met hernieuwde kracht de kleedkamer uit en vastberaden om duidelijk te maken waarvoor ze waren gekomen. Met 4 goals van afstand vond Rodenburg weer de aansluiting, 11-10. De wedstrijd was duidelijk nog niet gespeeld. Rodenburg hield het hoofd koel, deed de juiste dingen en kwam langszij naar de 12-14. Rodenburg was nog niet af van DTG die nog gevaarlijk dichtbij kwam tot de scheidsrechter het eindsignaal gaf bij een stand van 15-16.