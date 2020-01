Toekomst Noordenveldse politiek in goede handen

Geen politiek afgelopen week. Althans, geen raadsvergadering. Nam niet weg dat ik mij toch terugvond op de perstribune. Op dinsdagochtend nota bene! Reden? Richard Veurman die een lesje democratie zou geven aan leerlingen van ’t Hoge Holt. Het werd een leerzame ochtend, waarover u meer kunt lezen op pagina 41.

Het was bijzonder om te zien hoe de kinderen aanvankelijk nog weinig wisten over (lokale) politiek, maar al gauw enthousiast werden. Door middel van spel werden de potentiële Mark Ruttes van deze wereld wakker geschud. Een succes, dat bleek wel. Vooral toen Veurman aangaf dat iedereen in de zaal raadslid, wethouder, burgemeester en zelfs premier kond worden, zag je de gedachten van de kinderen afdwalen. Dromend van een toekomst waarin zij de baas zouden zijn. Een mooie droom, lijkt mij.

Een droom die ook bij de wat oudere jeugd leeft, zo blijkt. De cursus Politiek Actief van de gemeente Noordenveld zit stampvol, waardoor de gemeente zich misschien al stiekem mag verheugen op nieuwe potentiële raadsleden. Een goed teken, want blijkbaar leeft de politiek dan toch meer dan wij kunnen bevroeden.

Afgelopen zondag verzamelde een deel van de Noordenveldse politiek rondom het hoofdveld van VV Roden. Niet zo verwonderlijk, want de kraker tussen Roden en GOMOS stond op het programma. Dat het voor mij geen zeer geslaagde dag zou worden, had ik om vijf voor twee nog niet kunnen weten. GOMOS op bezoek bij een ploeg die een week eerder nog in Spanje zat en Ajax op bezoek bij een ploeg die maar moeilijk tot scoren komt. Kon niet missen, dacht ik.

Dat het anders zou lopen is inmiddels bekend. De 6-2 einduitslag deed me denken aan een andere wedstrijd die ooit in 6-2 eindigde, waardoor mijn chagrijn alleen maar toenam. Nee, een geslaagde middag was het niet, zeker toen de einduitslag in Groningen eenmaal bekend was. Je hebt soms van die middagen waarop het tegenzit, maar dit ging ver.

Goed, we weten als Norgers weer waar we staan. Er is niks verloren en ik ben ervan overtuigd dat GOMOS (net als Roden overigens) ook volgend jaar nog ‘gewoon’ eerste klasse spelen.

Gelukkig kunnen we binnenkort de zinnen weer verzetten. Volgende week is er weer een raadsvergadering. Het Pauperparadijs komt ter sprake, evenals het Integraal Sportaccommodatieplan en de Preventieve Gezondheidsnota Noordenveld. Er valt kortom genoeg te bespreken, dus dat zal weer een enerverende avond gaan worden. We gaan er weer met goede moed tegenaan, in de hoop dat dit bezoek aan Roden een beter resultaat oplevert. Of ik mijn GOMOS-sjaal thuislaat? Waarom zou ik? In maart gaan we namelijk al revanche nemen!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema