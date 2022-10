Vasalisboom schittert op Heereborchplein

RODEN – In het centrum van Roden staat een nieuw kunstwerk. Midden op het Heerebochplein staat een prachtige boom ter herinnering aan de dichteres M. Vasalis die lang in Roden gewoond heeft. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Nicolas Dings en geïnspireerd op het werk van Vasalis. De kunstenaar kwam zondag speciaal naar Roden om te vertellen over de totstandkoming van het bijzondere project. Iets na twaalven heeft burgemeester Klaas Smid de opvallende ‘Vasalisboom’ onder grote belangstelling officieel onthuld. Het kunstwerk is mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe, het Mondriaan Fonds, de Vasalis-werkgroep, de begeleidingscommissie, K&C Drenthe en door een geslaagde crowdfundingsactie.