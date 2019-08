PEIZE – Al zittend in het gras genieten van goede muziek. In Peize konden muziekliefhebbers hun hart ophalen. De vierde editie van dit seizoen trok een mooi aantal bezoekers die, genietend van een biertje of een glaasje fris, onder een partytent toekeken. Optredens werden verzorgd door de band Mississippi en What’s in a name.