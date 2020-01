Waarom gebeuren er zoveel ongelukken op de A7?

Wie regelmatig over de A7 rijdt tijdens de ochtend- of avondspits, herkent het wel: de vele opstoppingen en files op de A7. De laatste jaren is er een flinke toename te zien. Hoe komt het dat de A7 zo gevoelig lijkt te zijn voor deze files, vaak veroorzaakt door botsingen?

Gunstige economie

De economie trekt aan in Nederland. Dat betekent dat er meer Nederlanders werk hebben en er is dus meer woon-werkverkeer. Daarnaast betekent een aantrekkende economie dat men meer geld heeft, dus ook meer geld heeft voor een auto. Het aantal weggebruikers op de A7 is de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Doordat er meer auto’s op de weg zijn, neemt de kans op een ongeluk toe.

Gebruik van de mobiele telefoon

De mobiele telefoon brengt ons veel goeds maar helaas soms ook slechte dingen. Eén van die punten is het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Iedereen weet dat het niet veilig is, maar behoorlijk wat weggebruikers doen het toch. Onder het mom van ‘ik blijf opletten, mij overkomt het niet’. Maar zeker als het al druk is op de weg is het belangrijk de aandacht er goed bij houden. Een fractie van een seconde afgeleid zijn, kan gevolgen hebben voor de rest van het leven. De kosten die de gevolgen van het ongeluk hebben zullen niet vergoed worden door de verzekering. Het aanspreken van de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft geen zin. Schade die iemand met de auto bij een ander veroorzaakt wordt doorgaans vergoed door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die verplicht is voor autobezitters. Echter is de kans groot dat de autoverzekeraar concludeert dat de schuld bij de autobestuurder zelf ligt en daarom besluit de schade ook niet te vergoeden.

Meeste ongelukken bij op- en afritten

In de provincie Groningen gebeuren de meeste ongelukken bij op- en afritten. Bij Marum zitten er een aantal dicht bij elkaar. Daar loopt de weg ook nog wat omhoog, dus er is minder goed zicht. Doordat auto’s met een te lage snelheid invoegen, moeten de auto’s daarachter vol in de rem. Hierdoor ontstaan opstoppingen en in ergere gevallen ook botsingen.

In 2020 mogelijk minder files

Vanaf 16 maart 2020 mag er overdag maximaal 100 kilometer per uur gereden worden op de snelweg. Doordat de snelheidsverschillen dan minder groot zijn, stroomt het verkeer dan beter door. Het verschil tussen een auto die 100 kilometer per uur rijdt en een vrachtwagen die 80 kilometer per uur rijdt, is te overzien. Daarnaast kunnen de auto’s dichter op elkaar rijden bij lagere snelheden, waardoor er op hetzelfde oppervlak meer auto’s kunnen rijden. De ‘drukte’ neemt dus in die zin af. Maar de meningen tussen de experts zijn verdeeld over de afname van file bij een lagere maximumsnelheid. De tijd zal het leren of het echt zo is.