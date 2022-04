‘Wij werken met en voor de gemeente, dat we het nu maar uit moeten zoeken, voelt wrang’

Sluiting dreigt voor De Cirkel

RODEN- De Cirkel luidt de noodklok. Als er niet snel een oplossing komt voor de tweede hands kledingwinkel, verdwijnt deze uit Roden. Nu nog zit de winkel in het pand van de bibliotheek in Roden, maar Biblionet heeft de huur opgezegd. De bieb gaat uitbreiden met een ‘hub’, een plek waar je onder het genot van een kop koffie droog op de bus kunt wachten, kunt studeren en lezen. Ook fungeert de hub straks als ontmoetingsplek. Per 1 juli moet De Cirkel eruit en zicht op een andere locatie is er niet. Het bestuur trok aan de bel bij de gemeente, maar die geeft niet thuis, zegt voorzitter Alie Beuker. ‘We moeten het zelf maar uitzoeken, daar komt het in feite op neer.’

Alie Beuker is behoorlijk teleurgesteld in de starre houding van de gemeente. ‘De gemeente stuurt nota bene zelf statushouders naar ons door. Onze vrijwilligers begeleiden ze om te integreren en om de Nederlandse taal te leren spreken. Het gesprek met wethouder Alex Wekema kwam niet verder dan ‘de bieb moet ook wat.’ Een gesprek met een andere ambtenaar van de gemeente startte met ‘we kunnen niets voor jullie doen’. Een van onze nieuwkomers heeft een persoonlijke brief gestuurd aan burgemeester Klaas Smid. Daar is nooit op gereageerd’, vertelt een teleurgestelde Alie Beuker.

Maatschappelijke functie

De Cirkel voorziet al 35 jaar in behoefte in Roden, meent Beuker. ‘De Cirkel is een plek waar mensen samen komen om een praatje te maken, een luisterend oor te vinden en een kop koffie te drinken. Wat ze met de hub willen bereiken, doen wij nu al. We zijn een dagbestedingsplek voor mensen met een beperking, een plaats waar buitenlanders en statushouders onder begeleiding van één van onze 25 vrijwilligers kunnen integreren, de Nederlandse taal in de praktijk kunnen brengen en oefenen én winkelervaring op kunnen doen met de bedoeling een baan te vinden. Ook bieden we leerlingen van praktijkschool de Esborg in Roden al jarenlang een stageplaats. De winkel is het middel om deze doelen te kunnen realiseren. Wij werken met en voor de gemeente. Dat we het nu maar uit moeten zoeken, voelt wrang.’

Financiële ondersteuning

Beuker rekende op financiële ondersteuning van de gemeente. ‘Het is niet zo dat we vragen om de volledige huur van een pand te betalen. De winkel draait goed. We kunnen zelf tussen de 1000 en 1200 euro per maand betalen. Maar we moeten gezien de hoge energiekosten wel een slag om de arm houden. Het leegstaande pand van Greving & Greving (die is verhuisd naar de Heerestraat, red.) aan de Albertsbaan zou heel geschikt zijn. De huurprijs is 97 euro per vierkante meter. Dat gaat ons net niet lukken. Een zichtlocatie is belangrijk voor onze winkel. Ergens achterop een industrieterrein heeft geen zin, dan bloeden we dood. Een tegemoetkoming van 10.000 euro per jaar zou al voldoende zijn. Een schijntje als het vergelijkt met de 1,7 miljoen euro die de nieuwbouw en verplaatsing van de manege moet kosten’, zegt Beuker die verwacht dat er nog behoorlijk groei zit in de winkel. ‘Milieu en duurzaamheid zijn speerpunten voor de gemeente Noordenveld. Daar past een winkel in tweede hands kleding goed in. De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën. Iedereen kan zijn of haar kleding bij ons inbrengen. Wanneer het verkocht wordt, gaat 50 procent van de opbrengst naar de inbrenger en 50 procent naar De Cirkel. Voor mensen een enorme stimulans om hun kleding een tweede kans te geven, voor mensen met een kleine portemonnee een kans om voor een laag bedrag kleding te kunnen kopen. Ik ben ervan overtuigd, wanneer we een centrale plek in het centrum krijgen, dat we nog veel meer kunnen groeien.’

Extra zuur is dat de verbouwing van de bibliotheek en de hub ook een beste bak geld kost, vindt de voorzitter. ‘Zowel door gemeente als provincie is hier al veel geld ingepompt. Dat kan wel. Diezelfde gemeente roept dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties heel erg gewaardeerd worden. De stagiaires die bij ons komen werken worden begeleid door 25 betrokken vrijwilligers. Ieder dagdeel werken er twee vrijwilligers om hen te begeleiden en de winkel draaiende te houden. Sommige vrijwilligers werken er al 20 tot 30 jaar. We hebben nog geprobeerd om samen met Biblionet iets te kunnen doen. Dat is op niets uitgelopen. De gemeente trekt haar handen ervan af. Ook de eigenaar van het pand, Woonborg, is ontstemd over de situatie. Zij hebben ons laten weten dat ze er alles aan doen om de termijn van 1 juli met een paar maanden te verlengen.’

‘Andere mogelijkheden’

Wethouder Alex Wekema vindt het zonde dat het bestuur van De Cirkel niet in gesprek is gebleven met de gemeente. ‘Er is ambtelijk contact geweest. Ik heb ze één keer gesproken. Door Economische Zaken zijn er meerdere contacten aangedragen voor een ander pand, dat weet ik. Ze willen graag in het centrum en dat begrijpen we. Maar als ze de huur niet kunnen betalen wordt dat wel lastig. Al wist ik niet van deze bedragen. Het zijn andere bedragen dan die wij gehoord hebben. Ik weet dat er een subsidieverzoek ligt voor de huur. In principe kennen we als gemeente geen huursubsidie toe. Wel kunnen we kijken naar andere mogelijkheden. Misschien dat we vanuit integratiemiddelen ondersteuning kunnen bieden. Het is niet te zeggen dat het lukt, maar we kunnen het in ieder geval onderzoeken. De gemeente zelf heeft weinig maatschappelijke panden’, zegt Wekema die hoopt het contact met het bestuur van De Cirkel weer op te kunnen pakken. ‘Ik zal zelf direct contact opnemen’, belooft de wethouder.

Als er niets gebeurt, moet de Cirkel per 1 juli het pand verlaten. Als er geen nieuwe locatie beschikbaar is, verdwijnt de winkel uit Roden. De kleding moet naar een opslag. Ook daar is nog geen oplossing voor.