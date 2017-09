‘Het samenzijn vieren en ervan genieten, dát proef je de hele Rodermarkt’

“Of ik een wens heb voor de Rodermarkt? Nou, ik heb er zelfs twee. Ik hoop dat we in elk geval weer hetzelfde weer als vorig jaar hebben. Dat was inderdaad waanzinnig. Én dan wens ik ook dat we er weer zonder kleerscheuren er doorheen komen. Dat we opnieuw een gezellig feest hebben zonder geouwehoer. Het moet feest zijn voor iedereen.

Als voorzitter van de Stichting Jaarbeurs van het Noorden moet je heel wat ballen hoog houden. Dat is niet nieuw en gelukkig doe ik het ook niet alleen. Ik bouw op een bestuur met daaromheen nog diverse commissies bestaande uit heel wat vrijwilligers. En ja, daarnaast heb ik ook een drukke baan. Het is wikken en wegen; je kunt nou eenmaal niet alle kerken bezingen. Zeker in deze laatste weken gaat alles weleens ten koste van mijn privéleven, maar dat geeft niet en ik krijg op dat front ruggesteun genoeg. Laat ik dan ook vooropstellen dat het hartstikke leuk is om voorzitter te zijn hiervan. Vorig jaar was mijn eerste jaar en dat is goed bevallen. Het is ook een uitdaging gebleken, alhoewel het draaiboek er wel ligt en voor de grote lijnen de week er wel staat. En wat je in het verleden hebt geleerd, kun je nu weer mooi gebruiken. Nou dacht ik dat ik veel mensen kende in Roden, maar ik kom toch zoveel nieuwe gezichten tegen. Het soms maar moeilijk inschatten wie nou wat doet. Maar zo’n tweede jaar rol je er steeds meer in. Het is een organisatie die bouwt op tradities en voor veel klusjes hoor ik al wel: trek daar maar even aan de bel en dan komt het wel goed. Deze trein die rijdt wel, daar hoef ik me geen zorgen over te maken.

Dit jaar bestaan we 65 jaar en we moeten met de tijd mee blijven gaan. We komen daarom ook zeker met wat nieuwe dingetjes; een aantal moet nog een verrassing blijven en zal tijdens de opening aan bod komen, maar er is ook het Jaarbeursbier wat ter ere van dit jubileum is gebrouwen. En net als vorig jaar willen we de beurs weer nieuw leven in blijven blazen. Het moet niet meer de schoenpoets of potten en pannen zijn, maar er moet veel meer reuring zijn. Vorig jaar hebben we dit ingezet en het was toen een succes. Je ziet dat mensen het leuk vinden en dat ze het ook gezellig vinden op de beurs rond te lopen en op het horecaplein op de beurs nog even een wat te drinken en of te eten.

Dat gezellig samenzijn ik denk toch dat dát het gevoel van de Rodermarkt is. Ik merk bij de opening al, dat het wel een soort reünie is. We moeten daar niet hele lange verhalen gaan vertellen, hoe goedbedoeld ook. Want ik zie de mensen binnenkomen, ze komen elkaar tegen en beginnen gelijk weer met elkaar te praten. Ze willen dat samenzijn vieren en daarvan genieten en dát proef je de hele Rodermarkt. Ik ben zelf een trouwe bezoeker van de Rodermarkt, ik denk al vanaf een jaar of twaalf al wel, en heb altijd gewaardeerd dat er relatief weinig gebeurt tijdens deze feestweek. Als we kunnen zorgen dat dát zo blijft, dat het voor iedereen feest is en dat je misschien even de zorgen van alledag vergeet, dan draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Dan ben ik zeker tevreden.

Wat echt het mooiste moment van de Rodermarkt is, dat is een echte gewetensvraag. En daar heb ik niet zo direct antwoord op. Maar ik moet zeggen dat de zondag- en dinsdagmiddag – afgezien van de avonden die ook fantastisch zijn -, als de zon schijnt en ik gezellig met een biertje op het plein allerlei bekenden tegenkom, fantastisch zijn. Even een biertje met elkaar drinken; dat voelt goed. Grappig is dat, ik sloeg vorige week het jubileumblad van de Leekster voetbalclub VEV – 50 jaar VEV open en las daar in de eerste zin over de Rodermarkt. Daar troffen drie mensen elkaar en werd een plan geboren. Dat is blijkbaar echt iets van de Rodermarkt: daar kom je elkaar tegen.”