Burgemeester Smid complimenteert Noordenvelders voor goed opvolgen van maatregelen en steekt hen een hart onder de riem

Beste inwoners, ondernemers en organisaties van Noordenveld,

Inmiddels merkt iedereen in zijn of haar dagelijkse leven de gevolgen van de getroffen maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Het is een bijna onwerkelijke situatie. Mensen werken thuis, scholen en verenigingen zijn gesloten, de horecagelegenheden zijn dicht en ook winkels sluiten soms de deuren. Niemand zag dit zo snel aankomen en niemand vindt dit leuk. Toch is het nodig en moeten we samen met elkaar deze periode doorkomen.

Allereerst een compliment voor al onze inwoners. Tot dusver worden de benodigde maatregelen goed opgevolgd. Blijf dat vooral doen en volg de landelijke richtlijnen! Ook zien we dat er saamhorigheid ontstaat. Mensen die elkaar hulp aanbieden. Door boodschappen te doen voor diegenen die dat zelf even niet kunnen. Of aanbieden om op elkaars kinderen te passen. Zodat de mensen die momenteel hard nodig zijn om onze maatschappij draaiende te houden, hun werk kunnen blijven doen. Hartverwarmend is ook de steun die massaal wordt betuigd voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. We hebben elkaar op dit moment hard nodig. Blijf dus vooral zoals nu omkijken naar elkaar. Met in het bijzonder oog voor de kwetsbare mensen in onze gemeenschap.

Wij realiseren ons dat ook ondernemers en bedrijven momenteel zware tijden hebben. Graag sluit ik me aan bij de oproep om de lokale ondernemers en bedrijven te steunen door lokaal in te kopen. Ook zien we ondernemers elkaar de hand bieden en met nieuwe ideeën komen. Door elkaar te helpen of door het bezorgen van goederen, nu veel mensen liever de spullen thuis ontvangen.

Vanuit de Rijksoverheid wordt er inmiddels hard gewerkt om de aangekondigde economische maatregelen uit te werken. Deze maatregelen moeten ondernemers en bedrijven helpen om deze moeilijke periode door te komen.

Als gemeente proberen we daar in onze dienstverlening zo goed mogelijk op in te spelen.

We kunnen helaas niet alle zorgen wegnemen. Maar we kunnen u wel zo goed mogelijk informeren. Via onze website en social media kanalen houden we op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Waar nodig verwijzen we u naar de juiste informatie.

Ook bij de gemeente houden we ons aan de maatregelen. Veel collega´s werken thuis, de balie en het inwonersplein zijn gesloten en alleen de noodzakelijke afspraken gaan door. We begrijpen dat dit soms lastig kan zijn maar rekenen op uw begrip. We proberen onze dienstverlening voor u als inwoner zo goed mogelijk in stand te houden. Het brengstation is open, het afval wordt gewoon opgehaald en de aangiftes van geboorten en overlijden gaan uiteraard door. Ook is het via onze website mogelijk om diverse zaken online te regelen of aan te vragen. Maakt u hier dan ook vooral gebruik van.

Het is zoals gezegd, een onwerkelijke situatie. Maar toch merk ik dat er begrip is voor de situatie en zie ik dat iedereen er het beste van probeert te maken. Laten we de komende periode, waarvan we nog niet precies weten hoe lang het gaat duren, elkaar blijven steunen. Gezondheid is nu het belangrijkste. Met begrip, Naoberschap en gezond verstand, komen we hier samen uit.