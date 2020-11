RODEN – Op vrijdag 20 november wordt in Roden het oorlogsmonument ‘Vertrekpunt’ onthuld. Een metershoge steen, omhuld met kraanvogels die de reis van oorlogsslachtoffers moet uitbeelden. Zij keerden nooit van hun reis terug, reizigers die straks vanaf het vernieuwde busstation vertrekken, hebben dat voorrecht wél. De steen die door kunstenares Mariet Schedler gaat worden bewerkt werd afgelopen week geleverd. Een hele operatie, zo zag de Ongenode Gast al gauw. Een operatie die zelfs over twee dagen moest worden uitgesmeerd….

Het appje kwam op dinsdagmiddag. Elly van Pagée, bekend van de voorstellingen op 4 mei in Roden. Als voorzitter van de Stichting Herdenken Noordenveld is Elly bovendien één der voorvechters van de herinnering. Een herinnering die natuurlijk niet mag vervagen, ook al zijn de meeste activiteiten rondom de 75ste verjaardag van onze bevrijding grotendeels in het verplaatst. Het bericht aan de Ongenode Gast meldde dat de steen alvast geplaatst zou worden. Misschien leuk voor een foto in De Krant, zo redeneerde de voorzitter. Volledig mee eens natuurlijk.

En dus stuurde de Ongenode Gast zijn bolide onder een heerlijk herfstzonnetje richting de bushalte. Via de Wilhelminastraat en de Heerestraat natuurlijk, want ook voor de pers ligt de Touwslager er uit. Op de hoek van de Wilhelminastraat staat Rik van der Es. Hij fotografeert de open plek waar mogelijk plaats is voor inbreiding, één van de thema’s die op de agenda staat van het online-event van Gemeentebelangen. ‘Voorbereiding voor donderdag!’, roept Van der Es desgevraagd. Tijd voor een langer praatje is er echter niet.

Want om half elf moet de steen geplaatst worden. Eenmaal aangekomen bij de bushalte, is er nog geen sprake van een steen. Wel zien we Mariet Schedler aan komen wandelen. ‘De steen zou zo moeten komen’, beaamt zij. In de tussentijd kijkt de kunstenares om zich heen. De bushalte, die een soort OV-hub moet worden, krijgt stilaan al vorm. Dat vindt ook Elly, die zich inmiddels ook voor de bieb heeft gemeld. ‘Het komt er mooi uit te zien’, stelt ze. Mariet en Elly zijn ook blij met de plek waar het monument gaat komen. Vanaf de Heerestraat moet het goed te zien zijn.

Toch geven de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus een nare bijsmaak. De steen wordt op 20 november ‘aangeboden’ aan burgemeester Klaas Smid, maar het is zeer de vraag hoeveel mensen hier bij kunnen zijn. ‘Ach ja’, verzucht Elly, ‘het is sowieso jammer hoeveel initiatieven in het kader van 75 jaar bevrijding worden uitgesteld.’

De steen is er inmiddels, net als opzichter Sierd de Vries. Het gaat nog een uitdaging worden om deze reus uit de Pyreneeën op zijn plek te krijgen, zo blijkt al gauw. Rijplaten worden op hun plek gelegd en ook Hans Cornelis, manusje-van-alles van K38, laat inmiddels zijn licht schijnen over de operatie. ‘Spannend hè Mariet?’, vraagt Elly. ‘Zeer spannend’, klinkt het droog. Maar alle spanning ten spijt, duur het nog even voor de steen op zijn plek kan komen te staan. En dus vertrekt de Ongenode Gast weer naar kantoor, met de toezegging dat hij gebeld wordt als het gevaarte in beweging komt.

Een uur later is het zover. Met gierende banden weer richting de bushalte, nu zonder Van der Es tegen te komen. Daar lijkt de operatie geslaagd, met een kraan wordt de steen opgetakeld. Een paar foto’s, nog wat videobeelden en dan moet de Ongenode Gast alweer verder. Dit is in kannen en kruiken, toch?

Maar als er even later koffie is ingeschonken aan de Gedempte Haven, hangt Elly aan de telefoon. ‘Het is mislukt’, klinkt het. ‘Er moet een grotere kraan bij komen. Die komt morgen, als het goed is. Ik hou je op de hoogte.’

Even later komt er een appje binnen. Het wordt maandag, half tien. Na het weekend ziet de Ongenode Gast hoe de steen fier boven het busstation uittorent. Hij staat, zou Hans van Zetten hebben gezegd. Het kostte wat moeite, maar het monument is weer een stapje dichterbij. Wordt vervolgd op 20 november.

Wat: steen voor monument geplaatst

Wanneer: start donderdag 5 november, klaar op maandag 9 november